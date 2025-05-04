Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено

Путин рассказал, как в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину, что в дни террористического акта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году впервые встал в молитве на колени перед Богом.

Путин поделился, что пришел с молитвой в церковь в Сенатском дворце Кремля.

«Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени», — признался российский лидер.

В ответ на вопрос журналиста о том, как часто глава государства прибегает к молитве, Путин отметил, что у русского человека «есть некоторое отличие от западного социума», поскольку часто думают о чем-то высшем и безграничном. Президент отметил, что у него также есть такие потребности, но не стал перечислять поводы и причины, которые тому служат.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про российского лидера, «про то, как он 25 лет руководит Россией». Официальный представитель Кремля призвал россиян посмотреть картину, потому что над ним работали талантливые люди. Ожидается, что фильм выйдет в эфир на телеканала «Россия 1» 4 мая в 21:00.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке в Москве, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября была проведена операция, в результате которой большая часть заложников была освобождена.

Однако из-за этого террористического акта не выжили 130 человек, в том числе 10 детей.

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