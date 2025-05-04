Путин: мы всегда должны быть благодарны за гумпомощь России с Запада

Россия 25 лет назад имела хорошие отношения с западными странами, которые присылали в страну гуманитарную помощь в большом количестве, за что страна всегда будет благодарна. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва имела с западными странами «ровные, вполне благопристойные отношения».

«Причем я думаю, что люди делали это (присылали гуманитарную помощь — «Газета.Ru»), если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня, мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию», — сказал российский президент.

30 апреля президент России поддержал идею создать мемориал волонтерам в Курской области.

До этого Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области.

Ранее Путин заявил о коварстве Запада.