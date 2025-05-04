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Путин рассказал о коварстве Запада

Путин: Запад говорит одно, а делает совершенно другое
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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Страны Запада говорят одно, а после делают совершенно другое. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале ВГТРК.

«Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», — сказал глава государства.

Также в фильме Путин заявил, что Россия согласилась на Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить. При этом, по словам российского лидера, Запад под предлогом необходимости соблюдения договоренности взял паузу, чтобы перевооружить Киев.

Кроме того, президент России заявил о желании западных стран «откусить» что-то от РФ. Путин отметил, что это связано с разными культурами, из-за которых Запад пытается подчинить страну себе.

Ранее Путин назвал шаги Запада, которые привели к началу СВО на Украине.

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