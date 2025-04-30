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Путин поддержал идею создания мемориала волонтерам

Путин поддержал идею создания мемориала волонтерам в Курской области
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Евгений Паулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать мемориал волонтерам в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Идею предложила одна из участниц просветительского марафона общества «Знание».

«Так и сделаем», — сказал Путин.

Также он призвал работающих вблизи линии фронта «проявлять максимальную осторожность».

«Есть потери и среди волонтеров. Сделаем все, чтобы вас поддержать», — отметил он.

До этого Путин поблагодарил северокорейских бойцов, принимавших участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам российского президента, Северная Корея действовала, исходя из чувства солидарности и справедливости.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм.

Ранее Путин высказался об остатках ВСУ в Курской области.

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