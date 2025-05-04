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В Китае заявили о планах продвижения правильного взгляда на историю Второй мировой войны

МИД КНР: РФ и Китай будут продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай намерены продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР по случаю визита председателя страны Си Цзиньпина в РФ, передает ТАСС.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что они будут совместно хранить историю, беречь память павших героев, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны», — говорится в заявлении.

В МИД КНР добавили, что также Москва и Пекин намерены отстаивать результаты победы во Второй мировой войне, а также послевоенный международный порядок.

Также в министерстве заявили, что визит Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества. Председатель КНР посетит РФ с официальным визитом 7 — 10 мая.

Ранее в Госдуме высмеяли заявление Трампа о победе США во Второй мировой войне.

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