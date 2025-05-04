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Путин назвал шаги Запада, которые привели к началу СВО на Украине

Путин: многолетнее непризнание Западом независимости РФ привело к проведению СВО
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге и привело к проведению специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства напомнил, что Запад после распада СССР решил, будто Россия ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей. Российский лидер напомнил слова из своей мюнхенской речи 2007 года, когда заявил, что «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще».

«И вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России», — сказал Путин.

Однако, тогда его не услышали, отметил президент. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на Украине, заключил глава государства.

Также российский лидер заявил, что начинать специальную военную операцию в 2014 году было нереалистично. По словам главы государства, Россия тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Кроме того, Путин добавил, что у Москвы не было необходимости применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. По словам президента, у РФ достаточно сил и средств, «чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом».

Среди прочего глава государства отметил, что примирение между Россией и Украиной — неизбежный исход событий, несмотря на всю трагедию, которую переживают обе стороны. Однако для этого необходимо время, указал российский лидер.

Ранее Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено.

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