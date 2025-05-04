Путин оценил возможность начала СВО в 2014 году

Путин: начинать СВО в 2014 году было нереалистично

Президент России Владимир Путин заявил, что начинать специальную военную операцию (СВО) в 2014 году было нереалистично. Фрагменты интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Путина, Россия тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Он отметил, что «многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России» в итоге привело к проведению специальной военной операции на Украине. Путин добавил, что в настоящее время Российская Федерация в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

Также Путин заявил, что Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году.

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