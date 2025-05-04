Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил возможность начала СВО в 2014 году

Путин: начинать СВО в 2014 году было нереалистично
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что начинать специальную военную операцию (СВО) в 2014 году было нереалистично. Фрагменты интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Путина, Россия тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Он отметил, что «многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России» в итоге привело к проведению специальной военной операции на Украине. Путин добавил, что в настоящее время Российская Федерация в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

Также Путин заявил, что Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами