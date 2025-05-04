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Путин раскрыл, когда может произойти примирение с Украиной

Путин: примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени
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Александр Казаков/РИА Новости

Примирение с Украиной неизбежный исход событий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Это вопрос времени», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что примирение между Россией и Украиной — неизбежный исход событий, несмотря на всю трагедию, которую переживают обе стороны. Кадры интервью вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Фильм о главе государства выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на канале «Россия 1». В новой документальной киноленте расскажут о тех событиях, которые произошли в России и мире за последние 25 лет.

1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа. А сближением позиций противостоящих сторон Соединенные Штаты намерены заняться в следующие сто дней правления своего президента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

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