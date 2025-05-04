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Путин заявил, что у РФ не было необходимости применять ядерное оружие в ходе конфликта

Путин выразил надежду, что РФ не потребуется применять ядерное оружие
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы не было необходимости применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Его слова передает «Интерфакс».

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется», — сказал Путин в интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин.25 лет».

По его словам, у РФ достаточно сил и средств, «чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом».

29 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса немного отступила, но в целом никуда не делась. По его мнению, в будущем клуб ядерных стран будет разрастаться.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия, согласно пунктам новой ядерной доктрины, может применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны стран Запада.

Ранее в России прокомментировали заявления в адрес Тегерана по ядерной программе.

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