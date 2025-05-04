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Путин рассказал, как Запад хотел разделить Россию

Путин: Запад в 2000-е хотел разделить Россию на четыре или пять частей
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Запада в 2000-е хотели разделить Россию на четыре или пять частей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», фрагменты картины доступны в Telegram-канале ВГТРК.

По словам главы государства, после распада СССР Запад решил, что нужно «добить его оставшиеся части».

«И самая большая из них — это Российская Федерация. Ее тоже нужно разделить на 4-5 частей», — сказал глава государства.

Путин в том же фильме заявил, что Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввел Запад после крымских событий.

Кроме того, как подчеркнул президент, в настоящее время Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

В марте Путин отметил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину. По его словам, в обмане, в частности, участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

В апреле президент России заявил, что страны Запада провалили все попытки нанести РФ стратегическое поражение. Глава государства отметил, что мужество, героизм и стойкость граждан всегда были залогом существования страны.

Ранее Путин оценил возможность начала СВО в 2014 году.

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