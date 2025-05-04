Путин рассказал, как Запад хотел разделить Россию

Страны Запада в 2000-е хотели разделить Россию на четыре или пять частей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», фрагменты картины доступны в Telegram-канале ВГТРК.
По словам главы государства, после распада СССР Запад решил, что нужно «добить его оставшиеся части».
«И самая большая из них — это Российская Федерация. Ее тоже нужно разделить на 4-5 частей», — сказал глава государства.
Путин в том же фильме заявил, что Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввел Запад после крымских событий.
Кроме того, как подчеркнул президент, в настоящее время Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу.
В марте Путин отметил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину. По его словам, в обмане, в частности, участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
В апреле президент России заявил, что страны Запада провалили все попытки нанести РФ стратегическое поражение. Глава государства отметил, что мужество, героизм и стойкость граждан всегда были залогом существования страны.
Ранее Путин оценил возможность начала СВО в 2014 году.