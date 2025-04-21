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Путин заявил о провале попыток Запада нанести поражение России

Путин: Запад провалил все попытки нанести России стратегическое поражение
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Страны Запада провалили все попытки нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что мужество, героизм и стойкость граждан всегда были залогом существования России. Однако, по его словам, не все страны понимают это, когда пытаются покушаться на целостность, независимость и суверенитет РФ.

«Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что Киев продолжает конфликт с Москвой не потому, что борется за украинский народ, а потому, что опасается за судьбу своих капиталов. По словам главы государства, речь идет о «миллиардных счетах». При этом Путин подчеркнул, что никто не сомневается в победе России.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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