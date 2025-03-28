Путин рассказал об обмане Запада

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в обмане, в частности, участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Они публично заявляли, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить Киев и подготовить его к боевым действиям с Россией, утверждает Путин.

13 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет «замораживать» конфликт с Россией и не пойдет на новые Минские соглашения.

Также президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

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