Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об обмане Запада

Путин: Запад обманул Россию в контексте Минских соглашений
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в обмане, в частности, участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Они публично заявляли, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить Киев и подготовить его к боевым действиям с Россией, утверждает Путин.

13 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет «замораживать» конфликт с Россией и не пойдет на новые Минские соглашения.

Также президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее Лавров обвинил Макрона во лжи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами