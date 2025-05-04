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Путин заявил, что из-за западных санкций Россия сделала сильный рывок

Путин: РФ с 2014 года сделала сильный рывок из-за санкций после крымских событий
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввел Запад после крымских событий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

1 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что 72 его коллеги в Сенате США поддержали законопроект о введении новых санкций против России. Согласно документу, меры включают 500-процентные пошлины на импорт из государств, закупающих у России нефть, газ и уран.

До этого экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что в урегулировании украинского конфликта заинтересованы очень серьезные политические игроки. По ее словам, Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным.

Новость дополняется.

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