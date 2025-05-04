Путин высказался о реакции россиян на проведение СВО

Реакция россиян на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине оправдала ожидания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — сказал глава государства.

По словам Путина, за время проведения СВО каждый россиянин осознал, что он и есть государство.

Также в рамках фильма президент России заявил, что страна не начала спецоперацию раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путем. Глава государства пояснил, что РФ верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них.

Путин подчеркнул, что начинать СВО в 2014 году было нереалистично. По словам президента, страна тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Ранее Путин назвал шаги Запада, которые привели к началу СВО на Украине.