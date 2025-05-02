В Госдуме высмеяли заявление Трампа о победе США во Второй мировой войне

Депутат Колесник назвал Трампа фантазером после слов о роли США во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп фантазирует, когда заявляет о победе его страны во Второй мировой войне. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Трамп фантазирует, видит так величие США, придумывает истории. Он забыл, что во время высадки в Северной Франции их разгромили в дребезги «тотальные» немецкие дивизии из 15-летних и 60-летних», — сказал Колесник.

Депутат напомнил, что тогдашний президент США Франклин Рузвельт попросил Иосифа Сталина начать наступление на Восточном фронте, чтобы американская армия могла «хотя бы уйти».

Он также указал, что США «не воевали в Европе», поскольку немцы к тому моменту уже сдавались. Вашингтон лишь присоединился к победителям, констатировал политик.

До этого президент США Дональд Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству.

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа поддерживать Украину.