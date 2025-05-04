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В Италии обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт любой ценой

Экс-депутат Коменчини: угрозы Киева показывают намерение продолжать конфликт
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Stephanie Lecocq/Reuters

Угрозы Киева в адрес России показывают желание президента Украины Владимира Зеленского и его окружения продолжать конфликт. Об этом ТАСС заявил бывший депутат итальянского парламента, президент движения «Народ Венето» Вито Коменчини.

«Угрозы на 9 мая — это демонстрация абсолютной русофобии Зеленского и его окружения, за спиной которых стоят деструктивные глобалистские силы, проявляющие враждебность по отношению к России и ее народу. Это является ярким свидетельством, что Россия защищается», — сказал экс-депутат.

Коменчини добавил, что Зеленский является марионеткой глобалистских сил. При этом попытки атаки на Россию со стороны Украины служат свидетельством продолжать конфликт любой ценой, подчеркнул президент движения.

3 мая Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Глава республики заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

4 мая депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский угрозами лидерам, которые приедут в Москву на 9 Мая, показывает себя в качестве трусливого преступника.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью.

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