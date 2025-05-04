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Зеленского поставили на место после слов о параде Победы в Москве

Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский угрозами лидерам, которые приедут в Москву на 9 Мая, показывает себя в качестве трусливого преступника и террориста. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — подчеркнул он.

Угрозы Зеленского в адрес мировых лидеров, которые посетят парад Победы в Москве 9 мая, ставят его в один ряд с кровожадными международными террористами.

3 мая Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров на параде в Москве 9 Мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.

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