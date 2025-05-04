Депутат Рады заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия свидетельствует о его потере связи с реальностью. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Отказ <...> от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью», — написал парламентарий.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая Зеленский отверг предложение о трехдневном перемирии, предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 мая. По словам президента Украины, республика не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о реакции Киева на предложение о перемирии.