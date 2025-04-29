Медведев считает, что угроза ядерного апокалипсиса сохраняется

Угроза ядерного апокалипсиса немного отступила, но в целом никуда не делась. Более того, клуб ядерных стран будет разрастаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», его слова передает ТАСС.

«Сейчас часы судного дня немножко пошли в обратном направлении. Сейчас ситуация чуть лучше. Но угроза никуда не делась», — сказал он.

По словам Медведева, количество стран, владеющих ядерным оружием, в будущем только увеличится. Политик выразил мнение о том, что таким способом одни государства будут защищать себя от других, более сильных.

До этого Медведев раскритиковал заявления о возможном нападении России на Европу. Политик отметил, что президент России Владимир Путин справедливо назвал подобные утверждения «пугалкой для бюргеров», призванной держать их «в постоянном напряжении». По мнению зампреда Совбеза, это вызвано желанием успокоить электорат Евросоюза, удовлетворить элиты и объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию.

Также зампред Совбеза говорил, что переговоры по Украине завершатся миром, как и любые другие.

Ранее Медведев допустил риск покушения на Зеленского по аналогии с Гитлером в 1944-м.