В России прокомментировали заявления в адрес Тегерана по ядерной программе

Россия готова к поиску устойчивых переговорных решений по иранской ядерной программе и считает агрессивные заявления в адрес Тегерана абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений», — заявил он.

29 апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что власти сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры. По его словам, американский лидер намерен предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия «когда-либо».

В свою очередь министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, касающихся урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, может состояться в Риме 3 мая.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.