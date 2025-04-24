Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, в каком случае Россия может воспользоваться ядерным оружием

Песков: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран
close
MGIMO360 TV/YouTube

Россия, согласно пунктам новой ядерной доктрины, может применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

«Действительно, в нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина ... доступна», — отметил Песков на брифинге с журналистами.

Также представитель Кремля высказался о размещении миротворцев стран НАТО на территории Украины. Песков подчеркнул, что это «абсолютно неприемлемо» для России и несет «критическую опасность» для безопасности Европы и всего мира.

До этого Сергей Шойгу заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности нашей страны. По его словам, Москва может предпринять эти действия в рамках Стратегии национальной безопасности России.

Шойгу добавил, что ядерное сдерживание применяется к государствам и военным коалициям, которые рассматривают Россию как потенциального противника.

Ранее Шойгу заявил, что отправка миротворцев на Украину может привести к третьей мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами