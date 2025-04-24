Песков рассказал, в каком случае Россия может воспользоваться ядерным оружием

Россия, согласно пунктам новой ядерной доктрины, может применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

«Действительно, в нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина ... доступна», — отметил Песков на брифинге с журналистами.

Также представитель Кремля высказался о размещении миротворцев стран НАТО на территории Украины. Песков подчеркнул, что это «абсолютно неприемлемо» для России и несет «критическую опасность» для безопасности Европы и всего мира.

До этого Сергей Шойгу заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности нашей страны. По его словам, Москва может предпринять эти действия в рамках Стратегии национальной безопасности России.

Шойгу добавил, что ядерное сдерживание применяется к государствам и военным коалициям, которые рассматривают Россию как потенциального противника.

Ранее Шойгу заявил, что отправка миротворцев на Украину может привести к третьей мировой войне.