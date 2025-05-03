В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая

Украинский лидер Владимир Зеленский угрозами в преддверии парада Победы в Москве 9 Мая подрывает мирные усилия и стремится сорвать переговоры. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы», — отметил он.

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

Украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 Мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 Мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане.