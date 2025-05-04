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Главы МИД России и Пакистана планируют провести телефонный разговор

«Известия»: Россия и Пакистан готовят телефонный разговор на уровне глав МИД
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Faisal Mahmood/Reuters

Россия и Пакистан готовят телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его коллегой, вице-премьером Пакистана Исхаком Даром. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Исламабаде.

В диппредставительстве указали, что в настоящее время между Россией и Пакистаном идет активный обмен мнениями по линии министерств иностранных дел.

«В настоящее время Москвой и Исламабадом прорабатывается возможность организации в ближайшие дни телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел ИРП Исхаком Даром», — заявили в посольстве.

3 мая Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы дипломаты обсудили обострение отношений между Индией и Пакистаном. В МИД России добавили, что Лавров и Джайшанкар в числе прочего обсудили график предстоящих контактов.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Газета Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

2 мая министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что Исламабад намерен провести беспристрастное расследование вооруженного нападения в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.

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