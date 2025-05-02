В Пакистане выступили с предложением по расследованию атаки в Кашмире

Пакистан намерен провести беспристрастное расследование вооруженного нападения в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган. Об этом сообщил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар, передает РИА Новости.

«Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу», — сказал он.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее во Франции заявили, что только Россия сможет примирить Индию и Пакистан.