Лавров обсудил с Джайшанкаром обострение отношений между Индией и Пакистаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которого они обсудили обострение отношений между Индией и Пакистаном. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«С.В. Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что также Лавров и Джайшанкар обсудили график предстоящих контактов.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

2 мая министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что Исламабад намерен провести беспристрастное расследование вооруженного нападения в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган.

Ранее Индия обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня.