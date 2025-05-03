Нейросеть оживила Черчилля, читающего письмо Сталину

Телеканал RT с помощью нейросетей «оживил» бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма советскому вождю Иосифу Сталину.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — говорит на видео «оживший» Черчилль.

До этого президент России Владимир Путин рассказал историю о письме, которое написал на войне его дедушка своему сыну. Президент также подчеркнул важность передачи правдивой истории через поколения.

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