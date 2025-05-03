Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нейросеть оживила Черчилля, читающего письмо Сталину

RT с помощью нейросети показал ожившего Черчилля, читающего письмо Сталину
close
Imperial War Museums

Телеканал RT с помощью нейросетей «оживил» бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма советскому вождю Иосифу Сталину.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — говорит на видео «оживший» Черчилль.

До этого президент России Владимир Путин рассказал историю о письме, которое написал на войне его дедушка своему сыну. Президент также подчеркнул важность передачи правдивой истории через поколения.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявляли лидеры около 20 государств. Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года в 10:00 и продлится до 12:00.

Ранее президент Сербии и премьер Словакии заболели перед визитом в Москву.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами