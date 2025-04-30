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Путин рассказал о письме своего дедушки сыну с войны

Путин поделился историей о письме своего деда сыну, которое он написал на войне
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал историю о письме, которое написал на войне его дедушка своему сыну. Об этом сообщает RT.

По словам российского лидера, его дед был деревенским человеком и поэтому писал с ошибками. При этом к своему сыну он обращался на «вы». Как рассказал Путин, в письме говорилось о том, как у него на руках умерла жена — в ее живот попала пуля.

«Она понимает, что умирает, а ему говорит (это он все в письме пишет): «Не плачь, не расстраивай меня». Умирая, думает о нем. Невероятно просто. А в конце вывод: «Бейте гадов», — процитировал своего деда Путин в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

Президент также подчеркнул важность передачи правдивой истории через поколения.

В своем приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение, которая проходила 29 апреля в Государственном историческом музее в Москве, Путин заявил о необходимости дать отпор всем, кто пытается оправдывать совершенные нацистами преступления.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на парад Победы в Москве.

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