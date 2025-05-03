Внезапное недомогание: президент Сербии и премьер Словакии заболели перед визитом в Москву

Отмена встреч перед визитом в Москву
Во время визита в США президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо и решил досрочно прервать поездку, отменив намеченную встречу с президентом Дональдом Трампом, сообщает сербская телекомпания РТС. После консультации с врачами он вылетел в Белград, где был госпитализирован в Военно-медицинскую академию.
Характер его недомогания не уточняется.
Находясь во Флориде, Вучич успел встретиться с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США. Запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом были отменены.
В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо также отменил целый ряд мероприятий, запланированных у него на начало мая, сообщает портал Tvnoviny.
Из публикации следует, что Фицо перенес на неопределенное время свою лекцию для студентов в Оксфорде (Великобритания). Кроме того, в своей стране он не поехал на запланированные первомайские торжества. По плану, утром 1 мая он ради проявления солидарности с трудящимися хотел отработать часть смены в пекарне в Нитре, а затем выступить в городах Липтовский Микулаш и Вельке Залужье на праздновании Дня труда и годовщины вступления Словакии в Европейский союз. Но канцелярия правительства без каких-либо подробностей сообщила, что этого не случится.
Коллеги Фицо по партии «Курс — социальная демократия», с которыми связался портал Tvnoviny, не смогли как-либо пояснить отсутствие премьера.
В апреле у Фицо не состоялась встреча с бывшим чешским президентом Милошем Земаном, который позже пояснил, что его коллега «плохо себя чувствовал после покушения».
Год назад, а мае 2024-го, Роберт Фицо пережил покушение, получив несколько огнестрельных ранений в городе Гандлова в Словакии. Его состояние оценивалось как тяжелое, но после нескольких операций и курса реабилитации он вернулся к активной деятельности.
Недавние угрозы
Александар Вучич и Роберт Фицо — единственные представители европейских стран, выразившие намерение приехать в Москву 9 мая и присутствовать на параде Победы на Красной площади.
Среди политиков Евросоюза это вызвало явное неудовольствие. 14 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас на пресс-конференции заявила, что настоятельно не рекомендует представителям Евросоюза и стран — кандидатов в члены ЕС посещать Москву в День Победы.
«На встрече министров [иностранных дел ЕС] было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 Мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — сказала Каллас.
Оба политика — и Фицо, и Вучич — публично отказались следовать этим указаниям.