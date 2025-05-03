Внезапное недомогание: президент Сербии и премьер Словакии заболели перед визитом в Москву

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которых ждут в Москве на День Победы, испытывают проблемы со здоровьем и в последние дни отменяют запланированные встречи. Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Фицо в начале мая без объяснений отменил целый ряд встреч в стране и за рубежом. Словацкие СМИ указывают на предполагаемые проблемы с самочувствием политика, год назад пережившего покушение. Власти Евросоюза недавно открыто угрожали политикам ЕС, пожелавшим ехать в Россию на 9 Мая, обещая им «последствия».

Отмена встреч перед визитом в Москву

Во время визита в США президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо и решил досрочно прервать поездку, отменив намеченную встречу с президентом Дональдом Трампом, сообщает сербская телекомпания РТС. После консультации с врачами он вылетел в Белград, где был госпитализирован в Военно-медицинскую академию.

Характер его недомогания не уточняется.

Находясь во Флориде, Вучич успел встретиться с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США. Запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом были отменены.

В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо также отменил целый ряд мероприятий, запланированных у него на начало мая, сообщает портал Tvnoviny.

Из публикации следует, что Фицо перенес на неопределенное время свою лекцию для студентов в Оксфорде (Великобритания). Кроме того, в своей стране он не поехал на запланированные первомайские торжества. По плану, утром 1 мая он ради проявления солидарности с трудящимися хотел отработать часть смены в пекарне в Нитре, а затем выступить в городах Липтовский Микулаш и Вельке Залужье на праздновании Дня труда и годовщины вступления Словакии в Европейский союз. Но канцелярия правительства без каких-либо подробностей сообщила, что этого не случится.

Коллеги Фицо по партии «Курс — социальная демократия», с которыми связался портал Tvnoviny, не смогли как-либо пояснить отсутствие премьера.

В апреле у Фицо не состоялась встреча с бывшим чешским президентом Милошем Земаном, который позже пояснил, что его коллега «плохо себя чувствовал после покушения».

Год назад, а мае 2024-го, Роберт Фицо пережил покушение, получив несколько огнестрельных ранений в городе Гандлова в Словакии. Его состояние оценивалось как тяжелое, но после нескольких операций и курса реабилитации он вернулся к активной деятельности.

«Я еду в Москву». В Европе не все выполнят приказ ЕС игнорировать парад Победы Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы... 16 апреля 09:22

Недавние угрозы

Александар Вучич и Роберт Фицо — единственные представители европейских стран, выразившие намерение приехать в Москву 9 мая и присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Среди политиков Евросоюза это вызвало явное неудовольствие. 14 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас на пресс-конференции заявила, что настоятельно не рекомендует представителям Евросоюза и стран — кандидатов в члены ЕС посещать Москву в День Победы.

«На встрече министров [иностранных дел ЕС] было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 Мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия », — сказала Каллас.

Оба политика — и Фицо, и Вучич — публично отказались следовать этим указаниям.