Индия обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня

Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом говорится в заявлении сухопутных сил Индии, передает агентство ANI.

«В ночь со 2 на 3 мая 2025 года пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля», — сообщили в индийской армии.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Там уточнили, что речь идет о районах Купвара, Ури и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир. Как добавили в индийских сухопутных силах, «индийская армия отреагировала быстро».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее в Пакистане выступили с предложением по расследованию атаки в Кашмире.