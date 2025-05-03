На Западе заявили, что конфликт на Украине стал войной Трампа

Конфликт на Украине стал войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его заявления о желании завершить боевые действия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Неясно, навсегда ли Трамп отказался от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае теперь это война Трампа», — написал профессор.

Таким образом Дизен прокомментировал сообщения, согласно которым Госдеп США одобрил контракт на сумму $310,5 млн на предоставление Украине услуг по обучению эксплуатации истребителей F-16. В документ включены услуги по доработке и модернизации самолетов, обучению персонала, покупке запчастей и расходных материалов, а также наземного оборудования.

3 мая агентство Bloomberg сообщило, что решение США продолжать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 говорит о том, что Штаты намерены продолжать поддерживать Киев. Журналисты напомнили, что эти самолеты входят в число традиционных систем вооружения, которые страна запрашивала у США и союзников.

Ранее в США раскрыли, почему Украина примет любые условия решения конфликта.