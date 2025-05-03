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В США раскрыли, почему Украина примет любые условия решения конфликта

Дэвис: Украина не может избежать поражения, ей придется принять любые условия
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Anatolii Stepanov/Reuters

На данный момент невозможно избежать военного поражения Киева, Украине придется принять «любые условия» урегулирования конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский военный эксперт, полковник США в отставке Дэниел Дэвис.

«Уже невозможно избежать военного поражения Украины. Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное и не оставит Украине ни единого шанса на переговоры, им придется принять любые условия», — подчеркнул он.

По словам американского военного, Европа на этом фоне не сможет предоставить Киеву необходимые средства и вооружение для продолжения конфликта.

До этого вице-президент США Джэй Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа.

Ранее Ульянов заявления США и ЕС насчет будущего Украины.

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