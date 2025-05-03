США будут обучать украинских военных эксплуатации истребителей F-16

Госдеп США одобрил контракт на сумму $310,5 млн на предоставление Украине услуг по обучению эксплуатации истребителей F-16, сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в контракт включены услуги по доработке и модернизации самолетов, обучению персонала, покупке запчастей и расходных материалов, а также наземного оборудования.

До этого официальный представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни заявил, что у Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине.

Ранее Кая Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России.