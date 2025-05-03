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США хотят поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа

Bloomberg: США дали понять, что намерены поддерживать Украину в борьбе с Россией
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Vadim Ghirda/AP

Решение США продолжать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставлять помощь ВСУ в обслуживании самолетов говорит о том, что Штаты намерены продолжать поддерживать Киев. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Государственный департамент США одобрил обучение (пилотов Украины — прим. ред.) и обслуживание истребителей F-16 для Украины на сумму до 350 миллионов долларов, дав понять, что Белый дом продолжит поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа поскорее положить конец войне», — говорится в сообщении издания.

Агентство напоминает, что украинские истребители F-16, производимые корпорацией Lockheed Martin и поставляемые странами НАТО, включая Данию и Нидерланды, входят в число традиционных систем вооружения, которые страна запрашивала у США и союзников.

До этого портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, которые хранятся на свалке авиационной техники, их поставляют в качестве источника запчастей.

Ранее полковник Ходаренок назвал ошибкой руководства ВСУ уничтожение F-16 ракетой РФ.

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