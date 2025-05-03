Песков назвал цель предложенного Россией перемирия

Цель предложенного Россией перемирия на время празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — проверка готовности Украины к поиску путей для устойчивого мира между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, Москва будет ждать недвусмысленных, а окончательных заявлений от Украины, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

Представитель Кремля подчеркнул, что неготовность Киева прямо ответить на сделанное Москвой предложение четко демонстрирует, что идеологической основой сегодняшних властей республики является неонацизм, а победа над гитлеровской Германией, над «коричневой чумой» и нацизмом для них не является праздником.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее Зеленский отверг предложение Путина о перемирии.