В МИД заявили, что Зеленский предал своего деда-фронтовика

Президент Украины Владимир Зеленский предал своего деда-фронтовика и свой народ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат добавила, что украинский лидер угрожает физической небезопасностью ветеранам, которые 9 мая придут на парады и торжественные мероприятия.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД указала, что все слова, которые были сказаны Зеленским в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывают неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой.

Среди прочего Захарова отметила, что выступление украинского лидера против перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является угрозой террориста международного масштаба.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 Мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.