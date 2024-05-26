Путин прибыл в Узбекистан

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Отмечается, что будет подписано несколько совместных документов.

Днем 26 мая сообщалось, что власти Узбекистана рассчитывают освоить $5 млрд инвестиций из России в 2024 году, что на $2 млрд больше, чем в прошлом.

Товарооборот между РФ и Узбекистаном в прошлом году достиг почти $10 млрд. К 2030 году его хотят удвоить. Кроме того, в релизе говорится, что в Узбекистане работают более 3 тыс. совместных с Россией предприятий. Из них свыше 700 открылись в 2023-м.

Кроме того, стало известно, что Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна.

Ранее стал известен рецепт салата «Молодость», которым Лукашенко угощал Путина.