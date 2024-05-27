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Путин и Мирзиёев подписали совместное заявление

Путин и президент Узбекистана подписали совместное заявление по итогам встречи

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым совместное заявление по итогам встречи в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры состоялись 27 мая и продлились около трех часов. Сначала Путин и Мирзиёев беседовали в узком формате, затем прошли расширенные переговоры с участием делегаций. По их итогам было подписано не только заявление президентов, но и ряд других документов, в частности — договор о сотрудничестве в вопросе строительства АЭС на территории Узбекистана.

Также были заключены соглашения в сферах туризма, здравоохранения, энергетики, авиации и агрологистики.

В ходе переговоров выяснилось, что Узбекистан намерен открыть свое торговое представительство в России. Мирзиеев заявил, что стороны также договорились увеличить товарооборот до объема в $30 млрд. По его словам, для достижения этой цели у стран есть потенциал и все возможности.

Ранее Путин назвал важным переход РФ и Узбекистана на нацвалюты в расчетах.

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