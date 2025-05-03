Медведев жестко ответил отказавшемуся от перемирия Зеленскому

Медведев: в случае провокации Киева нет гарантий, что на Украине наступит 10 мая

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на 9 Мая, простая словесная провокация, он понимает, что в случае реальных провокаций Украины там может не наступить 10 мая. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале соответствующие слова Зеленского.

«Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — подчеркнул он.

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

Украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане.