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Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане

Зеленский назвал беседу с Трампом в Ватикане лучшей встречей, которая у них была
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане лучшей встречей, которую два политика когда-либо проводили. Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, ключевыми темами обсуждения стали урегулирование конфликта и антироссийские санкции. В ходе беседы Трамп согласился, что введение 30-дневного режима прекращения огня было бы правильным первым шагом для завершения противостояния между Москвой и Киевом, подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал, что президент США продемонстрировал «очень сильную» реакцию на вопрос об антироссийских санкциях. При этом украинский лидер не стал уточнять, о чем именно шла речь.

26 апреля в Ватикане состоялась церемония прощания с папой Римским Франциском, на которую приехали лидеры десятков стран. В том числе траурное мероприятие посетили Зеленский и Трамп, которые перед его началом провели короткую встречу. И в Киеве, и в Вашингтоне положительно оценили состоявшиеся переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент США назвал своего российского коллегу Владимира Путина очень мудрым и хитрым человеком. В то же время он заявил, что президент РФ якобы не собирается завершать боевые действия.

Ранее в США сообщили, что Зеленский выбрался из «немилости» Трампа.

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