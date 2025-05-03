Сенатор Карасин об отказе Зеленского от перемирия 9 Мая: шантажист и террорист

Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин отказ Зеленского от перемирия на День Победы, передает РИА Новости.

«Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», — подчеркнул он.

До этого Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

Кроме того, Украина, по словам Зеленского, не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на Параде Победы 9 Мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по Параду Победы в Москве 9 Мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать Парад 9 Мая.