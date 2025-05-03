Зеленский заявил, что не гарантирует безопасность лидеров в Москве на 9 Мая

Зеленский: Киев не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве на 9 Мая

Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на Параде Победы 9 Мая. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал он.

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по Параду Победы в Москве 9 Мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая.