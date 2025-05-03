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Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС насчет будущего Украины

Ульянов: Россию не выведут из равновесия заявления США и ЕС по Украине
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РИА Новости

Россию не выведут из равновесия заявления Соединенных Штатов и Европейского союза по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

»США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля», — заявил Ульянов.

Он добавил, что Вашингтон и Брюссель могут не рассчитывать на то, что подобные невнятные заявления могут оказать влияние на уравновешенность действий Москвы.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни накануне заявил, что Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли.

Также вице-президент США Джэй Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа.

Ранее также Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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