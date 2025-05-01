100 дней на сближение: в США отодвинули сроки урегулирования украинского конфликта

Вэнс: за 100 дней США убедят Россию и Украину сесть за стол переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа. А сближением позиций противостоящих сторон Соединенные Штаты намерены заняться в следующие сто дней правления своего президента.

Многие внешнеполитические вопросы будут решены Соединенными Штатами в течение следующих ста дней правления Дональда Трампа, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. К ним он в первую очередь отнес ядерную программу Ирана и урегулирование российско-украинского конфликта.

«Знаете, президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы у Ирана была [атомная] бомба. И он хотел бы, чтобы российско-украинский конфликт был урегулирован таким образом, чтобы каждую неделю не погибало по 5000 человек с обеих сторон», — сказал он.

На примирении Москвы и Киева Вэнс остановился отдельно и относительно подробно. Он отметил, что «заставить каждую из сторон сделать мирное предложение» — это первый и необходимый для завершения конфликта шаг.

«И это действительно произошло. Украинцы сказали: «Вот то, чего мы хотим». Русские сказали: «Это то, чего мы хотим», и теперь задача дипломатии — попытаться сблизить эти две стороны», — сказал Вэнс.

При этом он сразу оговорился, что «между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы, лежит огромная пропасть».

По мнению Вэнса, даже скептически настроенные по отношению к Трампу «европейские друзья» не могут не признать, что «он был единственным человеком, который смог заставить каждую из сторон выдвинуть свои мирные предложения».

«Эти парни даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто сражались, и все», — сказал Вэнс.

Теперь, после этого шага, Соединенные Штаты «в течение следующих 100 дней будут очень усердно работать, чтобы попытаться свести вместе этих ребят».

«Без предварительных условий». Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной Москва выступает за прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД... 29 апреля 22:33

Что говорят о перемирии Москва и Киев

Между взглядами России и Украины на урегулирование конфликта и в самом деле существует разница. По сути, Россия выступает за схему «переговоры, потом перемирие», Украина — наоборот: «перемирие, потом переговоры».

29 апреля глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, заявил, что Москва выступает за прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. По его словам, объявленное президентом России трехдневное перемирие на День Победы может стать началом этого процесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин говорил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

При этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что основные требования России к Украине, по сути, остались без изменений.

«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны: вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — сказал Шойгу.

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступает с других позиций.

«Россия может продемонстрировать истинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60-или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», — написал он в Telegram-канале МИД Украины.

По его словам, «когда прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир».

Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца на заседании Совбеза ООН в очередной раз заявила, что «территориальная целостность Украины не является предметом торга», а Украина не намерена капитулировать перед Россией. По ее словам, «первым шагом [к мирным переговорам] должно стать полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море».

Откликаясь на подобные заявления, Лавров отметил, что Украина и Европа требуют от России полного прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя. Кроме того, он предложил вспомнить «грозные предупреждения», которые несколько месяцев назад звучали из Киева о том, что «они не примут никакого перемирия».