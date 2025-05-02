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В ЕК заявили, что ЕС не будет посредником по Украине в случае отказа США

ЕК: ЕС не планирует посредничество в украинском урегулировании в случае отказа США
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Global Look Press

Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни, пишет РИА Новости.

«Наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на €23 млрд в этом году», — сказал он.

Представитель ЕС отметил, что усилия европейского парламента направлены на военную помощь Украине для поддержания ее «права на самооборону».

1 мая официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон считает необходимым, чтобы обе стороны конфликта на Украине предложили конкретные планы по его урегулированию.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа.

Ранее Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины.

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