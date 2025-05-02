В Киеве заявили о еще двух «тайных» соглашениях Украины и США по недрам

Нардеп Геращенко: Украина и США подписали три документа по минералам

Украина и США подписали три документа в рамках соглашения по редкоземельным металлам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу всех подписанных в США соглашений, которых, как оказалось, три, а не одно», — написала она.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.