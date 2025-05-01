СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию

Сделка между США и Украиной по ископаемым не помешает России отстаивать свои интересы, полагает журналист британского телеканала Айвор Беннетт Sky News.

«Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — пишет Беннетт.

В статье отмечается количество разговоров о деловых сделках и совместном экономическом сотрудничестве между США и Россией в результате переговоров. Автор допускает, что соглашение по недрам может сыграть на руку российскому руководству в мирном процессе по завершению конфликта.

До этого стало известно о подписании между Вашингтоном и Киевом договора о недрах, предусматривающем создание двустороннего инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, а управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Ранее спецпредставитель Трампа сделал резкое заявление о России.