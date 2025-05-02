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В Госдуме обратились с призывом к жителям Одессы

Депутат ГД Шеремет: одесситам нужно продолжать сопротивляться киевскому режиму
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости обратился с призывом к жителям Одессы продолжать сопротивляться киевскому режиму.

По его словам, трагедия, которая 2 мая 2014 года произошла в одесском Доме профсоюзов, стала «точкой невозврата». Парламентарий отметил, что одесситы должны помнить о том, что Одесса является исконно русским городом.

«Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости, восстановления прав и свобод, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке», — сказал политик.

Он добавил, что местные жители ждут возможности и удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.

2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором находились местные жители.

13 марта 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее в одесском подполье рассказали, кто мешал расследованию трагедии 2 мая.

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