Стало известно место регистрации совместного фонда США и Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что американо-украинский инвестиционный фонд, создаваемый в рамках сделки по разработке недр, будет зарегистрирован в США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Предварительная договоренность предполагает регистрацию фонда в США, но счет будет открыт на Украине в гривне», — процитировал Шмыгаля Железняк.

Голосование по вопросу ратификации соглашения по минералам между США и Украиной планируют провести 8 мая.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский выбрался из «немилости» Трампа.