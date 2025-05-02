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Названа дата ратификации договора по украинским недрам

Депутат Железняк: соглашения по минералам между США и Украиной рассмотрят 8 мая
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Голосование по вопросу ратификации соглашения по минералам между США и Украиной планируют провести 8 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Голосование за ратификацию соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют провести 8 мая», — написал он.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.

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