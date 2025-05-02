В США заявили, что Зеленский выбрался из «немилости» Трампа

NYT: Зеленский выбрался из немилости Трампа, а отношения с Путиным охладевают

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбраться из «немилости» американского лидера Дональда Трампа, в то время как отношения последнего с российским коллегой Владимиром Путиным охладевают. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, выступали в роли «консультантов по вопросам брака» между Трампом и Зеленским.

Прогресс был заметен на встрече в Ватикане, которую и Зеленский, и Трамп оценили позитивно, говорится в тексте. После нее президент США сделал ряд критических замечаний в адрес Владимира Путина, а также Вашингтон заключил ресурсную сделку с Киевом, напоминают журналисты.

«Правительство г-на Зеленского надеется, что, сыграв на мощном стремлении г-на Трампа к наживе, сделка по добыче полезных ископаемых вызовет у него новый интерес к выживанию Украины», — пишет газета.

Накануне вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил об «очень большой пропасти» между позициями России и Украины, которую Вашингтон хочет сократить. Он указал, что Дональд Трамп стремится к «прочному разрешению конфликта между Россией и Украиной», чтобы предотвратить потери с обеих сторон.

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